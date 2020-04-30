Минздрав штата Халиско на западе Мексики сообщил о 65 пострадавших от употребления контрафактного алкоголя с высоким содержанием метанола. 21 человек погиб.
"На сегодняшний день зарегистрировано 65 пострадавших. 44 пациентам потребовалась стационарная помощь, семеро из них уже выписаны и 21 человек скончался", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.