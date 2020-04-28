Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо считает, что долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике является ненормальным. По его мнению, глава КНДР перенес сложную операцию и теперь не может самостоятельно передвигаться.
"Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить", — отметил Хо.
"Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится, или о том, что у него была какая-либо операция, основаны на фактах", — подчеркнул экс-дипломат.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.