Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо считает, что долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике является ненормальным. По его мнению, глава КНДР перенес сложную операцию и теперь не может самостоятельно передвигаться.

"Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить", — отметил Хо.

"Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится, или о том, что у него была какая-либо операция, основаны на фактах", — подчеркнул экс-дипломат.