Мексика депортировала почти всех мигрантов

Мексика за последние пять недель почти полностью очистила правительственные центры мигрантов, чтобы сдержать распространение пандемии коронавируса.

Национальный институт миграции Мексики сообщил, что с 21 марта в целях соблюдения руководящих принципов в области охраны здоровья и безопасности он осуществляет выдворение мигрантов из всех 65 центров на территории страны. Речь идет, уточняется в сообщении, о 3759 иностранных гражданах:

3653 мигранта вернулись в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор автомобильным и воздушным транспортом;

на сегодня в центрах остаются только 106 человек.

Виктор Кларк Альфаро, эксперт по миграции из Государственного Университета Сан-Диего:

"Все эти люди оставались на территории Мексики из-за давления президента США Дональда Трампа. Мы больше не можем удерживать их и не пускать на территорию США, поэтому депортируем".

Однако в стране существуют десятки других приютов, управляемых различными религиозными и неправительственными организациями, там мигранты еще остаются.