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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Мексика депортировала почти всех мигрантов

Мир

Мексика за последние пять недель почти полностью очистила правительственные центры мигрантов, чтобы сдержать распространение пандемии коронавируса.

Национальный институт миграции Мексики сообщил, что с 21 марта в целях соблюдения руководящих принципов в области охраны здоровья и безопасности он осуществляет выдворение мигрантов из всех 65 центров на территории страны. Речь идет, уточняется в сообщении, о 3759 иностранных гражданах:

  • 3653 мигранта вернулись в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор автомобильным и воздушным транспортом;
  • на сегодня в центрах остаются только 106 человек.

Виктор Кларк Альфаро, эксперт по миграции из Государственного Университета Сан-Диего:

"Все эти люди оставались на территории Мексики из-за давления президента США Дональда Трампа. Мы больше не можем удерживать их и не пускать на территорию США, поэтому депортируем".

Однако в стране существуют десятки других приютов, управляемых различными религиозными и неправительственными организациями, там мигранты еще остаются.

Темы мексика мигранты депортация
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