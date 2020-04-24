В США за плевки в корзину с фруктами женщине грозит депортация

Издание Newsweek сообщает о женщине во Флориде, которая плевала в корзину с фруктами в супермаркете. Ее обвинили в преступлении.

По данным издания, 40-летняя Лизетт Сантис, иммигрантка из Гватемалы была задержана за то, что плевала в корзину с фруктами в супермаркете Walmart. Инцидент произошел в городе Холли Хилл.

По словам сотрудника магазина, преступница открыла упаковку с гуавой, а затем, пожевав вкусный фрукт выплюнула его в корзину с остальными фруктами. Таким же образом от плевков пострадали лаймы и апельсины.

Женщине грозит депортация на родину.