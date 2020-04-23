Оценить экономические потери Германии и сроки ее восстановления также предсказать невозможно, поскольку все зависит от ситуации с пандемией коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я говорила о самой серьезной пробе сил со времен основания республики, то же самое касается и экономики. Насколько большими будут потери к концу года, как долго они будут сохраняться и когда начнется восстановление, мы не можем сказать. Это зависит от нашего успеха в противостоянии вирусу", — заявила Меркель, выступая в Бундестаге в четверг.