Опубликована переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл

В интернете появилась переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл за пять дней до их свадьбы. Это произошло после того, как актриса подала в суд на британскую прессу из-за искажения некоторых фактов.

В материалах дела содержатся сообщения, которые принц Гарри и его возлюбленная отправляли Томасу.