В интернете появилась переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл за пять дней до их свадьбы. Это произошло после того, как актриса подала в суд на британскую прессу из-за искажения некоторых фактов.
В материалах дела содержатся сообщения, которые принц Гарри и его возлюбленная отправляли Томасу.
"Том, это снова Гарри! Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но публичная огласка только ухудшит ситуацию. Если вы любите Мэг и хотите поступить правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как есть два других варианта, которые не предполагают вашего общения с прессой, создавшей эту ситуацию. Поэтому, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог всё объяснить. Мы с Мэг не сердимся, нам просто нужно поговорить с вами. Любое взаимодействие с прессой будет иметь обратный эффект, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как пытались с первого дня", — писал принц Гарри отцу Меган Маркл.
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