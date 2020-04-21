Медики вышли на улицу, чтобы остановить протестующих против карантина

Протесты против карантина и социального дистанцирования в США вспыхнули с новой силой после того, как стало известно о послаблениях, вводимых в некоторых странах Европы.

На этот раз на пути митингующих, требующих снятия карантина, встали на перекрестках медицинские работники в хирургических костюмах и масках.

Они тоже протестовали. Только по иному поводу: из-за "глупости тех, кто отрицает важность оставаться дома".

Противостояние из-за карантина

"Домашние меры, которые, по мнению экспертов, необходимы для замедления распространения вируса, нанесли ущерб экономике США, и более 22 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице в прошлом месяце. Мы хотим вернуться к работе", — кричали одни. "Наденьте маски, если не хотите пойти вслед за 800 тысячами уже зараженных или пополнить собой статистку смертности", — всем своим видом говорили другие.

СМИ: этого хотел президент

Как отмечает The Guardian, вольным или невольным "зачинщиком" беспорядков стал сам Дональд Трамп серией сообщений в Twitter, призывавший губернаторов-демократов "освободить" Мичиган, Миннесоту и Вирджинию.

Губернатор Вашингтона прямо обвинил хозяина Белого дома, заявив, что