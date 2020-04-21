Протесты против карантина и социального дистанцирования в США вспыхнули с новой силой после того, как стало известно о послаблениях, вводимых в некоторых странах Европы.
На этот раз на пути митингующих, требующих снятия карантина, встали на перекрестках медицинские работники в хирургических костюмах и масках.
Они тоже протестовали. Только по иному поводу: из-за "глупости тех, кто отрицает важность оставаться дома".
"Домашние меры, которые, по мнению экспертов, необходимы для замедления распространения вируса, нанесли ущерб экономике США, и более 22 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице в прошлом месяце. Мы хотим вернуться к работе", — кричали одни.
"Наденьте маски, если не хотите пойти вслед за 800 тысячами уже зараженных или пополнить собой статистку смертности", — всем своим видом говорили другие.
Как отмечает The Guardian, вольным или невольным "зачинщиком" беспорядков стал сам Дональд Трамп серией сообщений в Twitter, призывавший губернаторов-демократов "освободить" Мичиган, Миннесоту и Вирджинию.
Губернатор Вашингтона прямо обвинил хозяина Белого дома, заявив, что
"президент поощряет людей нарушать законы штата о самоизоляции. Чтобы американский президент поощрял людей нарушать закон, я не могу вспомнить ни одного случая из истории".
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