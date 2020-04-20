Президент России Владимир Путин заключил контракт на поставку комплектующих для аппаратов ИВЛ с Соединенными Штатами Америки. Российский лидер провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и заверил, что сотрудничество между странами будет продолжено.
"На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России", - пояснил Путин.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.