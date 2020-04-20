РФ заключила контракт с США на поставку комплектующих к аппаратам ИВЛ

Президент России Владимир Путин заключил контракт на поставку комплектующих для аппаратов ИВЛ с Соединенными Штатами Америки. Российский лидер провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и заверил, что сотрудничество между странами будет продолжено.