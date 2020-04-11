В Россию прибудут китайские специалисты для борьбы с коронавирусом

Утром 11 апреля из Китая в Россию отправились медицинские специалисты, которые помогут российским медикам в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР.

"Чтобы помочь России справиться с эпидемией нового коронавируса, правительство Китая приняло решение направить в Россию группу медицинских экспертов", - сообщил преставитель МИД Китая Чжао Лицзян.

Ранее Россия отправляла своих специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом в Италию и Сербию.