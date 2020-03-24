Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие меры были приняты в стране для борьбы с коронавирусом нового типа.

"Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно исходя из своего опыта и опыта китайской стороны", — рассказал белорусский лидер.

"Выдержим до православной Пасхи, значит, жить будем", — подвел итог Лукашенко.