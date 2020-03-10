США будет кредитовать бывших союзников СССР, вступивших в блок НАТО

Конгресс США одобрил законопроект, который разрешает властям выдавать кредиты "на перевооружение" тем странам, которые некогда были союзниками СССР, а потом — после 1 марта 1999 года — стали членами НАТО.

Согласно документу, финансово поддерживать кредитом на срок до 12 лет армии союзников Соединенные Штаты будут для того, чтобы "сократить их зависимость от российских или советских вооружений", и потому, что "это соответствует интересам национальной безопасности США".

Что надо будет сделать желающим "получить военную субсидию"

Чтобы получить "деньги на оружие", страна — член НАТО (из бывших союзников СССР — прим. ред), согласно законопроекту, должна:

демонстрировать заметный прогресс в выполнении своих обязательств по военным расходам (не менее 2% ВВП),

придерживаться демократических ценностей, таких как свобода религии, свобода слова, свобода печати, верховенство права и права религиозных меньшинств.

Помогая "союзникам" Штаты блюдут свою выгоду

Как следует из текста "Закона о безопасности в Восточной Европе", кредиты в США будет выдавать непосредственно госсекретарь. А Госдепартамент сможет взимать комиссию по таким займам.

Новая структура НАТО

Этот же законопроект предусматривает создание американских структур для противодействия Москве. Первые отделения появятся на Балканах, в Прибалтике и в Грузии, Прибалтике.

Затем, видимо, наступит очередь других стран.

Напомним, что работы в этом направлении у НАТО будет много: