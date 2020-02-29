Главреда RTVI не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на территорию Украины. Об этом журналист написал в Facebook.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", - написал Пивоваров на своей странице.

Затем журналисту вручили постановление, что он не смог подтвердить причину пребывания на Украине.