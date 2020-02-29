Главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на территорию Украины. Об этом журналист написал в Facebook.
"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", - написал Пивоваров на своей странице.
Затем журналисту вручили постановление, что он не смог подтвердить причину пребывания на Украине.
"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", - добавил главред RTVI.
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