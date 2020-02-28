Генсек ООН призвал объединиться против пандемии коронавируса

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН, обратился с призывом к правительствам стран приложить все возможные усилия для того, чтобы угроза пандемии коронавируса не стала реальностью.

"У нас пока не пандемия. Но есть явный риск ее возникновения. Сейчас настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса и сделать это сейчас", — сказал Гутерреш во время выступления в Нью-Йорке.

По словам генерального секретаря ООН, наибольшее опасение вызывают страны "со слабо развитой медициной", у которых "не хватит собственных ресурсов для борьбы и защиты".

"Но нам надо избегать унижения людей и соблюдать права человека во время борьбы с этой болезнью. Негативные последствия ее в равной мере ударят по всем. Это важно помнить", — считает политик.

Основная надежда сейчас на китайских эпидемиологов. Первыми принявшими на себя удар коронавируса они обладают уже сегодня огромным опытом лечения "уханьского синдрома": 46% заболевших коронавирусом в стране "поставлены на ноги".

А вчера мир получил новую надежду. Об этом подробнее — в материале на сайте.