На юбилей президента Швейцарии приглашены все, кто родился 14.05.1960

Симонетта Соммаруга, президент Швейцарии, решила отпраздновать свой юбилей — ей исполняется 60 лет — в кругу граждан страны, которые родились с ней в один день.

О президентском приглашении сообщает издание The Local.

"Если ваш день рождения 14 мая, и у вас в этом году юбилей, вы можете отпраздновать его вместе с президентом страны. Для этого надо только зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта", — написано в газете.

Журналисты изучили статистику за 1960 год и вот что выяснили:

"в стране за тот год родились 94372 ребенка, следовательно, в среднем в день на свет появлялись на свет по 260 младенцев — примерно столько швейцарцев смогут попасть на юбилей президента".

Детали праздничного сценария пока не разглашаются. Известно только, что пройдет он вблизи Берна.