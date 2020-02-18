Два дня подряд в Москве шли переговоры по ситуации в Идлибе. В переговорах участвовали представители России и Турции.
Это второй этап переговоров. Первый прошел на прошлой неделе в Анкаре. Если конкретных результатов не будет, переговоры перейдут на другой уровень.
"Если после переговоров в Москве не будет никакого результата, то, возможно, в ближайшие дни состоятся переговоры на президентской уровне", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Сергей Лавров ранее отмечал, что улучшения в Идлибе нет, так как турецкая сторона не выполнила все взятые на себя обещания. Например, не разграничила "умеренную оппозицию" от боевиков.
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