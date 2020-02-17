Россия и Турция совместно патрулируют территорию Сирии

Очередной совместное патрулирование провинции Хасеке в Сирии провели российские и турецкие военные. Проверка территории прошла как на земле, так и в воздухе.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв. Военные двух стран проехали по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шавкат — Деллик — Шейрек — Камышлы.

Воздушное патрулирование прошло с аэродрома Кашимилия. Также российские военные проверили территории в Алеппо и Ракка.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Алеппо возобновляет работу аэропорт. Первый самолет, вылетевший из Дамаска, приземлится в воздушной гавани уже 18 февраля.