Зеленский допустил, что осенью в Донбассе могут пройти выборы

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что уже осенью текущего года на неконтролируемых территория Донецкой и Луганской областей могут пройти выборы.

Зеленский подчеркнул, что это станет возможным только после полного прекращения боевых действий.

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, всё равно надо будет где-то месяца три как минимум для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей", - допустил украинский лидер.

Зеленский отметил, что многое станет ясно в апреле, когда пройдет очередной саммит "нормандской четверки".