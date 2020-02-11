Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что уже осенью текущего года на неконтролируемых территория Донецкой и Луганской областей могут пройти выборы.
Зеленский подчеркнул, что это станет возможным только после полного прекращения боевых действий.
"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, всё равно надо будет где-то месяца три как минимум для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей", - допустил украинский лидер.
Зеленский отметил, что многое станет ясно в апреле, когда пройдет очередной саммит "нормандской четверки".
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.