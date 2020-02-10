В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград киноакадемии "Оскар".
В номинации лучший саундтрек победила композиция Элтона Джона к фильму "Рокетмен" "(I'm Gonna) Love Me Again". Примечательно, что в фильме рассказывается о становлении певца.
Музыкант ранее уже становился обладателем "Оскара". Он получал эту высокую награду за саундтрек к фильму "Король Лев".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".