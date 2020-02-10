Элтону Джону вручили "Оскар" за саундтрек к фильму "Рокетмен"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград киноакадемии "Оскар".

В номинации лучший саундтрек победила композиция Элтона Джона к фильму "Рокетмен" "(I'm Gonna) Love Me Again". Примечательно, что в фильме рассказывается о становлении певца.

Музыкант ранее уже становился обладателем "Оскара". Он получал эту высокую награду за саундтрек к фильму "Король Лев".