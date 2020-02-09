Китайский посол рассказал, кому выгодна эпидемия коронавируса

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал, кто стоит за паникой вокруг ситуации с коронавирусом. Об этом представитель КНР рассказал в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". По его словам, распространение коронавируса было выгодно тем, кто хочет сдержать развитие Китая.

9 февраля Ханьхуэй передал верительную грамоту президенту России Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина.