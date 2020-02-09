Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал, кто стоит за паникой вокруг ситуации с коронавирусом. Об этом представитель КНР рассказал в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". По его словам, распространение коронавируса было выгодно тем, кто хочет сдержать развитие Китая.
9 февраля Ханьхуэй передал верительную грамоту президенту России Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Россия - это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", - сказал дипломат.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".