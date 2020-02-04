Участники петербургской группы Little Big станцевали танец "Skibidi" вместе с голливудским актером Элайджей Вудом. Видеозапись танца была опубликована на странице группы в мессенджере TikTok.
Илья Прусикин и Соня Таюрская встретились с актером на съемках фильма "Иди к папочке". Элайджа Вуд играет в этом фильме главную роль, съемки проходят в Лос-Анджелесе.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.