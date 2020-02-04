Элайджа Вуд станцевал вместе с Little Big танец "Skibidi". ВИДЕО

Участники петербургской группы Little Big станцевали танец "Skibidi" вместе с голливудским актером Элайджей Вудом. Видеозапись танца была опубликована на странице группы в мессенджере TikTok.

Илья Прусикин и Соня Таюрская встретились с актером на съемках фильма "Иди к папочке". Элайджа Вуд играет в этом фильме главную роль, съемки проходят в Лос-Анджелесе.