Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские военнослужащие начали усиленно обстреливать территорию республики. За последние сутки украинские силовики пять раз нарушили режим тишины и выпустили по позициям армии ДНР 104 снаряда.
Под обстрелами оказались поселки шахты имени Изотова и Зайцево, а также поселки Жабичево и Старомихайловка. Украинские военные применяли гранатометы, минометы различного калибра и другое оружие.
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