В ДНР рассказали об усилившихся обстрелах ВСУ

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские военнослужащие начали усиленно обстреливать территорию республики. За последние сутки украинские силовики пять раз нарушили режим тишины и выпустили по позициям армии ДНР 104 снаряда.

Под обстрелами оказались поселки шахты имени Изотова и Зайцево, а также поселки Жабичево и Старомихайловка. Украинские военные применяли гранатометы, минометы различного калибра и другое оружие.