Британский посол покидает Тегеран после предварительного уведомления

Посол Великобритании в Иране Роберт Макейр выехал в Лондон через несколько дней после своего задержания на месте проведения незаконной акции протеста в Тегеране.

По данным иранских СМИ, отъезд Макейра состоялся после предварительного уведомления и на основании дипломатического протокола.

Иранская полиция задержала Макейра, но освободила его через 15 минут после установления контактов с представителями Министерства иностранных дел. Задержание произошло после того, как посол Великобритании был замечен на месте несанкционированной акции протеста в Тегеране в связи с крушением украинского пассажирского самолета.

Этот инцидент вызвал большой шум в СМИ и вызвал критику со стороны иранских официальных лиц и групп протестующих, которые были возмущены вмешательством иностранного посла в дела страны.

На следующий день МИД Ирана вызвал британского посла, чтобы выразить протест против его нетрадиционного поведения, утверждая, что оно противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.