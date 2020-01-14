В РФ не видят причин для запуска механизма по разрешению споров СВПД

В МИД России заявили, что нет оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

С подобной инициативой объединились три европейские страны - участницы соглашения: Великобритания, ФРГ и Франция.

"Не исключаем, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления ядерной сделки в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится",- сообщили российские дипломаты в своем заявлении.

В министерстве считают, что причины осложнений в реализации СВПД не связаны с Ираном. Тегеран о приостанавливает свои добровольные обязательств по СВПД в ответ на грубые нарушения договоренностей и резолюции СБ ООН со стороны США.

Накануне Иран заявил об отказе от ограничений в своей ядерной программе, поскольку США вышли из сделки еще в 2018 году, а президент Трамп заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.