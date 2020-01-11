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Источник Правда.Ру

Задержание Евгения Пригожина подтвердилось фото из немецких соцсетей

Мир

В распоряжении Pravda. ru оказались фото, подтверждающие версию немецких журналистов о задержании в аэропорту Мюнхена петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Одному из очевидцев удалось снять, как сотрудники полиции сопровождают предпринимателя.

Вчера, 10 января, авторитетное немецкое издание Zuerst! сообщило, что в Германии задержан известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. По информации журналистов, задержание произошло в аэропорту Мюнхена в 11 утра, сразу после того, как предприниматель сошёл с самолёта, прилетевшего из Санкт-Петербурга.

Информация долгое время не подтверждалась и не опровергалась. Тем не менее новость вызвала бурное обсуждение в российских соцсетях, в том числе своими версиями случившегося делились авторы крупных Telegram-каналов. Позже Zuerst! удалил статью о задержании Пригожина без каких-либо опровержений, что лишь сильнее взбудоражило Telegram-сообщество.

Журналисты Pravda.ru с самого начала пристально следили за развитием ситуации. В том числе занимались мониторингом немецкой прессы и соцсетей, намереваясь прояснить суть инцидента. В результате в Facebookнам удалось обнаружить фотографию, сделанную очевидцем, находившимся в аэропорту Мюнхена в момент приземления рейса из Петербурга.

Ему удалось заснять на фото, как немецкая полиция действительно сопровождает человека, похожего на Евгения Пригожина. Это подтверждает версию Zuerst! о задержании бизнесмена, но не ясно, по какой причине авторитетное немецкое издание без объяснения причин удалила резонансный материал.

В декабре 2016 года Евгений Пригожин был включён в санкционный список США. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил его во вмешательстве в американские президентские выборы.

Темы мюнхен бизнесмен задержание евгений пригожин
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Задержание Евгения Пригожина подтвердилось фото из немецких соцсетей
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