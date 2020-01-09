Женщина решила не рожать детей, чтобы не вредить экологии планеты

32-летняя британка Джульетта, активистка движения чайлдфри, объявила о своем вкладе в дело защиты экологии Земли.

По словам женщины, она никогда не родит ребенка, чтобы "не загрязнять планету". Об этом сегодня рассказал портал PLANETANOVOSTI. COM.

"Количество людей на Земле растет постоянно. Ученые говорят, что уже к концу 21 века население составит 11 миллиардов. Год от года острее встают вопросы нехватки еды и воды, вырубаются или горят леса, замусоривается океан. Климат изменяется. И зачем надо рожать? Чтобы все стало хуже?" — рассуждает Джульетта в соцсетях.

Она пытается донести до своих подписчиков "простую" мысль: "дети требуют огромного количества ресурсов, в том числе и от природы".

"Когда я это поняла, то дала себе слово никогда не рожать ребенка", — говорит эко-активистка.

Кстати, ее позицию полностью поддерживают ее же собственные родители.