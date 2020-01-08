Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по подозрению в коррупции. Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на французский суд. Сообщается, что заседание по делу Саркози состоится 5 октября 2020 года.
В октябре 2019 года Кассационный суд Франции отклонил ходатайство экс-президента Франции по делу "Бигмалион", в котором рассматривается финансирование его предвыборной кампании в 2012 году.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?