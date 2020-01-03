Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг

Мир

Американская конгрессвумен Максин Уотерс стала объектом розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

При чем Уотерс оказалась первой в международном пранк-проекте Stars Save The Earth ("Звезды спасают Землю"), который Вован и Лексус посвятили главным международным проблемам.

В телефонном разговоре с Максин Уотерс пранкеры представились активисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. Они рассказали американскому сенатору о придуманном острове Чунга-Чанга, которому грозит экологическая катастрофа.

Конгрессвумен к проблемам острова не осталась равнодушной, обещала сделать все возможное для его спасения, и сообщила, что Грета достойна Нобелевской премии.

Осенью российские пранкеры разыграли американского сенатора Линдси Грэма. Вован и Лексус убедили сенатора, что он общается с турецким министром, и Грэм выразил мнение, отличное от высказываний сенате, в частности, назвал крупной проблемой Рабочую партию Курдистана.

Темы вован лексус пранкеры максин уотерс грета тунберг остров чунга-чанга
Актуальная аналитика
Авто
Chevrolet Corvette: автомобили из истории
Путешествия
Интересные новогодние традиции разных стран
Новости спорта
Шесть моментов в истории спорта, изменивших мир
Новости Все >
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
ВМС США создадут концепцию применения надводных роботов
Врач: какие витамины нужно принимать зимой
Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг
На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях
Рынок сувениров Египта нуждается в продукции местных производителей
Глава Козульского района арестован за взятку
Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани
Специалисты научились продлевать срок хранения еды
Захарова: позиция Ирака в отношении США - ключевая
Последние материалы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
ВМС США создадут концепцию применения надводных роботов
Врач: какие витамины нужно принимать зимой
Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг
На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях
Рынок сувениров Египта нуждается в продукции местных производителей
Глава Козульского района арестован за взятку
Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани
Специалисты научились продлевать срок хранения еды
Захарова: позиция Ирака в отношении США - ключевая
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Культура
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Соломон Соловьев Победители без побежденных - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Как религиозный Новый год стал светским праздником Игорь Буккер
Комментарии
Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани
Президент Польши не поедет на Холокост Форум из-за Путина
Чего не хватает оппозиции для победы
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Захарова: позиция Ирака в отношении США - ключевая
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
В России предрекли возмездие США за гибель иранского генерала
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ