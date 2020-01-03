Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг

Американская конгрессвумен Максин Уотерс стала объектом розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

При чем Уотерс оказалась первой в международном пранк-проекте Stars Save The Earth ("Звезды спасают Землю"), который Вован и Лексус посвятили главным международным проблемам.

В телефонном разговоре с Максин Уотерс пранкеры представились активисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. Они рассказали американскому сенатору о придуманном острове Чунга-Чанга, которому грозит экологическая катастрофа.

Конгрессвумен к проблемам острова не осталась равнодушной, обещала сделать все возможное для его спасения, и сообщила, что Грета достойна Нобелевской премии.

Осенью российские пранкеры разыграли американского сенатора Линдси Грэма. Вован и Лексус убедили сенатора, что он общается с турецким министром, и Грэм выразил мнение, отличное от высказываний сенате, в частности, назвал крупной проблемой Рабочую партию Курдистана.