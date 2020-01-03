На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях

Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий заявил о тысячах советских евреев, которые встречали нацистов хлебом и солью во время Второй мировой войны.

Член партии "Европейская солидарность" таким образом ответил на реакцию представителей Польши и Израиля, которые выразили свое негативное отношение к акциям украинских националистов.

Княжицкий посоветовал украинцам спокойно относиться к тому, что польский и израильский послы высказались против празднования в Киеве и Львове Дня памяти Степана Бандеры и других националистов.

И снова виноват российский президент

Украинский депутат обвинил Владимира Путина в разжигании межнациональной розни. И поскольку российский лидер, по его мнению, "обвинил в антисемитизме весь польский народ", то украинцы с ним должны солидаризироваться.

Представитель Верховной Рады ответственно заявил, что "во время Второй мировой войны порабощенные народы… видели в немцах спасение от сталинизма или британского колониализма".