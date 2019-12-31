Роухани: учения Ирана, России и Китая возмутили США

Иранский президент Хасан Роухани отметил, что военно-морские учения, которые совместно провели три страны в Индийском океане, привели в бешенство США и их вассальные государства.

"Проведение таких учений — это не простой вопрос. Они очень разозлили США и региональные государства, которые чувствуют смирение перед Америкой. Они расстроены и возмущены тем, что две крупные державы, Россия и Китай, провели совместные маневры вместе с военно-морскими силами армии Ирана и Корпусом стражей исламской революции", — заявил Роухани.

Трехдневные маневры, которые были проведены на прошлой неделе, охватили территорию в 17 000 квадратных километров. Учения были посвящены сохранению безопасности в регионе Персидского залива.

Совместные маневры трех стран прошли на фоне стремления со стороны Соединенных Штатов создать международную морскую коалицию в Персидском заливе после серии нападений на пассажирские корабли, в чем они обвинили Иран.