Глава Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН неоднократно выражала Вашингтону озабоченность по поводу задержек выдачи американских виз для чиновников из России и других стран.
Это заявление озвучил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик после того, как МИД России обвинил международную организацию в игнорировании фактов задержек выдачи американских виз российским представителям.
"На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт Организации Объединенных Наций неоднократно сообщали принимающей стране о своей обеспокоенности по поводу их правовой позиции", — отметил представитель ООН.
Напомним, что в сентябре 10 членам российской делегации, которая должна была прибыть на сессию Генассамблеи ООН, США отказали во въездных визах.
Представители делегаций ООН Китая, Кубы, Ирана, Никарагуа, Северной Кореи, России и Сирии также заявляют о том, что их дипломаты подвергаются все более жестким ограничениям во въезде в США — страну, где находится штаб-квартира ООН.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.