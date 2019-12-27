Глава ООН ответил на претензии со стороны российского МИД

Глава Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН неоднократно выражала Вашингтону озабоченность по поводу задержек выдачи американских виз для чиновников из России и других стран.

Это заявление озвучил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик после того, как МИД России обвинил международную организацию в игнорировании фактов задержек выдачи американских виз российским представителям.

"На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт Организации Объединенных Наций неоднократно сообщали принимающей стране о своей обеспокоенности по поводу их правовой позиции", — отметил представитель ООН.

Напомним, что в сентябре 10 членам российской делегации, которая должна была прибыть на сессию Генассамблеи ООН, США отказали во въездных визах.

Представители делегаций ООН Китая, Кубы, Ирана, Никарагуа, Северной Кореи, России и Сирии также заявляют о том, что их дипломаты подвергаются все более жестким ограничениям во въезде в США — страну, где находится штаб-квартира ООН.