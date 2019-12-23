В США популярный чат назвали инструментом шпионажа ОАЭ

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов использует популярное приложение для обмена сообщениями ToTok в качестве инструмента шпионажа, считают в издании The New York Times.

NYT провело расследование и утверждает, что в ОАЭ ограничены услуги WhatsApp и Skype для использования ToTok, чтобы отслеживать разговоры и изображения тех, кто устанавливает его на своих мобильных телефонах.

"Шпионское" приложение разработали легко

Миллионы пользователей уже скачали приложение ToTok через Apple и Google. Большинство пользователей приложения находятся в ОАЭ, но сервис стал очень популярным в США, на Ближнем Востоке и в Европе.

"ToTok составляет последнюю эскалацию цифровой гонки вооружений среди богатых авторитарных правительств, которые преследуют более эффективные методы шпионажа за иностранными врагами, журналистами и критиками", — считает The New York Times.

Патрик Уордл, бывший хакер Агентства национальной безопасности, провел судебно-медицинский анализ для Times и заявил, что приложение, по-видимому, было относительно легко разработать.