Трамп пригласил Джонсона в Белый дом в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо, в котором пригласил его посетить Белый дом в следующем году. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в канцелярии британского премьера.

Сейчас стороны только обсуждают дату возможного визита главы британского правительства в администрацию президента США. Встреча Трампа и Джонсона в Вашингтоне должна пройти перед началом торговых переговоров между двумя странами. Это произойдет, когда Великобритания покинет Евросоюз - после 31 января 2020 года.

Ранее стороны неоднократно высказывали заинтересованность в заключении договора о свободной торговле. Президент США Дональд Трамп открыто поддерживал Бориса Джонсона, поскольку Трамп считает, что такую сделку он может заключить только с Джонсоном.