Киев назвал страны, желающие присоединиться к нормандскому формату

Еврокомиссия и четыре страны — США, Канада, Великобритания и Польша — хотят присоединиться к разговору в "нормандском формате".

С таким заявлением выступил Вадим Пристайко, глава МИД Незалежной, в ток-шоу на канале "Украина — 24".

"Несмотря на сложность и малую результативность этого формата, перечисленные государства высказывают официальное желание принять участие в переговорах", —

— сказал Пристайко.

Напомним, что "нормандский формат" образован в июне 2014 года с целью разработки комплекса мер по стабилизации и урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в соответствии с подписанными в феврале 2015 года в Минске соглашениями. Помимо Украины, на территории которой идет гражданская война, гарантами мирного процесса выступают Россия, Германия и Франция.