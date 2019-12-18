США ограничивают экспорт высоких технологий Китаю и России

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает свод правил, чтобы ограничить экспорт сложных технологий американскими компаниями конкурирующим державам, таким как Китай и Россия.

Речь идет. прежде всего, о квантовых вычислениях и технологиях трехмерной печати.

В американских компаниях, занимающихся высокотехнологичными разработками в связи с этим, возникли опасения, что Министерство торговли, которому поручено составить документ, примет жесткие правила для экспорта продуктов. И компании, таким образом, могут лишиться многих иностранных клиентов.

КНР против американских злоупотреблений

В тоже время, в МИД Китая заявляют, что ограничение экспорта технологий не будет препятствовать инновациям или развитию Китайской Народной Республики.

"Китай решительно выступает против злоупотребления США концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля, чтобы препятствовать нормальному сотрудничеству между бизнесом и странами", - отметили в китайском ведомстве.

Высокотехнологичный сектор является одной из многих проблемных точек точек в американо-китайских отношениях.