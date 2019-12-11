Российский президент критически оценил резолюцию Европейского парламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
По словам главы государства, в документе в одном ряду стоят нацистские агрессоры и Советский Союз.
"Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы", — заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Президент подчеркнул, что Россия продолжит публиковать архивные материалы о Великой Отечественной войне, в частности, о мужестве подпольщиков и бесчинствах националистов. Он удивился невежеству авторов резолюции.
"То ли читать, то ли писать не умеют", — высказал предположение российский лидер.
В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.
В Министерстве иностранных дел России резко осудили подобный подход к историческим данным.
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