Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Российский президент критически оценил резолюцию Европейского парламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.

По словам главы государства, в документе в одном ряду стоят нацистские агрессоры и Советский Союз.

"Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы", — заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Президент подчеркнул, что Россия продолжит публиковать архивные материалы о Великой Отечественной войне, в частности, о мужестве подпольщиков и бесчинствах националистов. Он удивился невежеству авторов резолюции.

"То ли читать, то ли писать не умеют", — высказал предположение российский лидер.

В сентябре Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы"

В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.

В Министерстве иностранных дел России резко осудили подобный подход к историческим данным.