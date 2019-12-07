Киев согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

В преддверии саммита "нормандской четверки" украинский лидер Владимир Зеленский провел закрытое совещание с членами Совета национальной безопасности Украины, на котором был согласован сценарий реинтеграции отдельных территорий Донецкой и Луганской области в состав Украины.

Об этом "5 каналу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, обсуждаемый сценарий является "основным" и предполагает возвращение оккупированных территорий Донбасса, обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также полное прекращение огня по всей линии разграничения в Донбассе.

Данилов подчеркнул, что говорить о проведении местных выборов в Донбассе можно будет говорить только после того, как Украина получит контроль над российско-украинской границей. Также Данилов сообщил, что передал Владимиру Зеленскому "важную информацию", которую он может использовать "с пользой для Украины" на саммите в "нормандском формате".