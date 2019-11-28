Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем

Боливия будет стремиться к поддержанию дружественных отношений с Москвой и Пекином без идеологической подоплеки, заявила глава МИД страны Карен Лонгарик .

"Мы будем укреплять отношения с Китаем и Россией в духе радушия, выдвигая на первый план интересы страны и прежде всего деидеологизируя эти отношения", — сказала дипломат.

Ранее 28 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена прекращением вещания российского телеканала RT в Боливии. По ее словам, ситуация особенно настораживает тем, что в этом государстве вещание прекратилось сразу после остановки эфира в соседнем Эквадоре.

Дипломат выразила надежду, что происходящее не является попыткой "заглушить" альтернативные источники информации путем дискриминации одного из них. Захарова подчеркнула, что в противном случае Россия будет вынуждена расценивать эти действия как несоблюдение международных обязательств.