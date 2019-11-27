Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, отметил, что США стремятся преобразовать Латинскую Америку.
Дипломат отметил, что в последние годы очевиден интерес "американских партнеров" форматировать латиноамериканский регион, и сделать его более управляемым.
Щетинин привел в пример только несколько событий, происходивших недавно в ряде стран Латинской Америки. В Венесуэле вспыхнули акции протеста, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Поддержку политику выразили ряд стран, в том числе США. В ответ президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, а американские власти ввели санкции против Каракаса.
А вноябре беспорядки начали происходить в Боливии после оглашения результатов президентских выборов. На фоне митингов глава государства Эво Моралес был вынужден сложить полномочия и в целях собственной безопасности покинуть страну. Исполнение обязанностей президента взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.