На Украине поняли: плохо что у депутатов Рады нет политического опыта

Через три месяца после начала работы Верховной рады нынешнего созыва многие украинцы стали негативно относятся к тому, что большинство народных депутатов Украины никогда не занимались политикой.

Сразу после проведения в стране досрочных парламентских выборов, в августе 2019 года, осуждали отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов 25 процентов респондентов, а 35 процентов, напротив, оценивали этот факт как позитивный.

Недавно Фонд "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии провел опрос по всей Украине, в котором участвовали более двух тысяч человек.

Выяснилось, что в настоящее время уже более 40 процентов жителей Украины считают отсутствие политического опыта у депутатов недостатком для законодательной деятельности.

А на днях президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме заявил, что уже можно менять депутатов парламента.