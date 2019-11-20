Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни

Российская журналистка Анна Шафран спрогнозировала два варианта развития Украины. По ее мнению, у бывшей советской республики есть только два варианта. Первый - это приход к власти экстремистов, которые будут проводить массовые казни олигархов и чиновников, которые не смогут сбежать из страны.

Второй вариант - воссоединение с Россией. Этот вариант реализуется только в том случае, если народ Украины изберет своим лидером человека, способного грамотно провести интеграцию в Россию. Шафран уверена, что это спровоцирует волнения, но украинцам придется пройти через это, чтобы обеспечить себе нормальное будущее.