Американцы рассматривают прорыв российских ПВО как "типичную задачу"

Созданная всего месяц назад 16-я воздушная армия ВВС США уже имеет планы по подавлению эшелонированных систем ПВО России. Ее командование описало курс действий при выполнении такой "типичной задачи" в ходе брифинга.

Американские военные рассчитывают, что благодаря Агентству национальной безопасности (АНБ), разведывательным подразделениям и специальным силам Кибернетического командования уже будут знать о местоположении и порядке действий российских ПВО. Эти данные должно будет проанализировать 363-е разведывательное крыло новой армии, оценивая потенциальную опасность российских войск и находя их слабые места.

В свою очередь 9-е разведывательное крыло разрабатывает новые радиоэлектронные средства подавления для ПВО РФ. В 480-м крыле имеется целый отдел, занимающийся исключительно проблемой систем противовоздушной обороны. 55-е крыло должно исправить недостаток самостоятельности американских воздушных сил в плане электронных средств атаки и защиты (до сих пор им, как жаловалось командование, приходилось в этом отношении полагаться на АНБ).

Командование16-й воздушной армии подчеркнуло, насколько мощнее и эффективнее все эти средства будут, собранные в ее единый кулак, под централизованным командованием. Как заявил генерал Дэвид Гольдфейн, теперь решения будут приниматься "со скоростью и в масштабе, ранее невиданными".

В то же время командование подчеркнуло, что готово к войне, но не стремится к ней. Гольдфейн заявил, что "президент Путин и Си Цзиньпин не будут жить вечно, так что мы находимся в конце этого исторического периода". По его словам, сейчас для Соединенных Штатов важно оценивать будущие перспективы отношений со странами — потенциальными противниками.