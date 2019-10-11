Путин: размещение ракет США в Азии создает угрозу для России

Размещение американских ракет средней дальности в Азии затрагивает Россию, что "не радует" Москву и угрожает международной безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Вашингтон объявил о размещении ракет, а также ведет переговоры с Японией и Южной Кореей. "Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что пока не ясно, где конкретно установят ракеты, однако они в любом случае будут достигать российские территории. "Это не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва не собиралась размещать ракеты средней дальности, однако теперь будет "работать над этим", потому что такие ракеты появились у американцев. Он также указал, что российское оружие не будет появляться в тех регионах, где размещаются аппараты США.