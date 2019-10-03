ООН: треть продуктов питания в мире выбрасывают на свалку

Треть всех продуктов питания на планете выбрасывается на помойку. Такие данные опубликовала Всемирная продовольственная программа - орган по продовольственной помощи в системе ООН.

По словам экспертов, мировая экономика теряет из-за этого более триллиона долларов каждый год. Организация объявила о запуске кампании, главная цель которой заключается в прекращении бессмысленной растраты еды. В ООН призывают бережно относиться к продуктам питания, не покупать лишнего и не выбрасывать еду.

Сейчас в мире ежегодно производят до 4 миллиардов тонн продовольствия. Этого могло бы хватить на всех жителей планеты при условии рационального использования продуктов и их справедливого распределения. При этом 1,3 миллиарда тонн продовольствия выбрасывается. В связи с этим в ООН предлагают сократить объемы отходов при помощи самых простых мер - изменив условия хранения продуктов.