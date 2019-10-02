Осужденная экс-сенатор Колумбии сбежала во время визита к стоматологу

Бывший сенатор Колумбии Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам лишения свободы, сбежала во время приема у стоматолога. Женщину обвиняли в подкупе избирателей и незаконном владении оружием. Об этом сообщает Национальный институт исправительных и уголовно-исполнительных учреждений страны.

Утром экс-сенатора привезли из тюрьмы из клинику в северной части Боготы в служебной машине исправительного учреждения. Из кабинета стоматолога женщина вылезла в окно с помощью веревки, а затем скрылась с неизвестным водителем на мотоцикле. Сейчас полиция проводит расследование, уточняет издание El Tiempo.

В сентябре суд приговорил политика к 15 годам тюрьмы за преступления по скупке голосов и незаконное ношение оружия. Во время обыска, проведенного в ее предвыборном штабе во время выборов в законодательные органы Колумбии, полицейские нашли доказательства существования сети для подкупа голосов.