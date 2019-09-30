В центре Вильнюса, столицы Литвы, неизвестные облили красной краской мемориал "Холм свободы".
Об этом сообщает сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике Delfi, передает RuBaltic. Ru.
Макет "Холма свободы" установили в столице постсоветской республики на минувшей неделе. Произведение победило в конкурсе, прошедшем под эгидой Министерства культуры Литвы и Центра современного искусства.
Монумент посвящен так называемым "борцам за свободу" или, как их еще называют, "лесным братьям" — националистическим партизанским формированиям, действовавшим на территории Литвы, Латвии и Эстонии в 1940-ых — 1950-ых годах.
Наиболее активны "лесные братья", отметим, были именно в Литве.
Арнольд Мери, бывший в те годы 1-м секретарем ЦК ЛКСМ ЭССР так говорил о "борцах за свободу": "Они не вели борьбу с так называемыми оккупационными войсками… Они воевали против советского актива. В период с 1945 по 1949 год, когда я был первым секретарем ЦК комсомола Эстонии, я встречал свыше пятнадцати случаев, когда эти лесные братья убивали пионеров при сборе ягод в лесах только за то, что у них были красные галстуки".
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