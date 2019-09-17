Генпрокурор Украины назвал сроки реализации реформы прокуратуры

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что реформа органов прокуратуры в стране продлится около двух лет, сообщает «Интерфакс-Украина». Агентство приводит слова Рябошапки, что «процесс будет длительным, так как Украина - страна немаленькая».

Прокурор уточнил, что сейчас на Украине работают 11 тысяч прокуроров. Всем им предстоит пройти процесс переаттестации. «После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры», - заявляет Рябошапка.

Свою же главную задачу, как генерального прокурора, он видит в том, чтобы сделать прокуратуру ведомством, которое будет координировать все правоохранительные структуры, жестко контролировать их выполнение. Особо Рябошапка подчеркивает, что он "не хочет крови буквально, но в смысле правовом хочет крови.

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