ГПУ обвинила Кучму в государственной измене

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Леонида Кучмы. Политик обвиняется в государственной измене.

Бывшего президента Украины обвиняют в противодействии Вооруженным силам страны, публичные призывы к совершению теракта с использованием СМИ. Ранее политика уже обвиняли в государственной измене депутаты Верховной Рады. Поводом для этого стало недавнее заявление Кучмы по итогам переговоров контактной группы в Минске. Леонид Кучма предложил запретить ВСУ открывать "ответный" огонь, а также снять экономическую блокаду с Донбасса.