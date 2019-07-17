Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Леонида Кучмы. Политик обвиняется в государственной измене.
Бывшего президента Украины обвиняют в противодействии Вооруженным силам страны, публичные призывы к совершению теракта с использованием СМИ. Ранее политика уже обвиняли в государственной измене депутаты Верховной Рады. Поводом для этого стало недавнее заявление Кучмы по итогам переговоров контактной группы в Минске. Леонид Кучма предложил запретить ВСУ открывать "ответный" огонь, а также снять экономическую блокаду с Донбасса.
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