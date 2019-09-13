Украина планирует в этом году купить у США ракетные комплексы Javelin

Украина планирует в этом году купить у Соединенных Штатов Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает Министерство обороны постсоветской республики, передает агентство новостей РИА.

В Минобороны Украины отметили, что ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним будут приобретены Киевом у Вашингтона по программе продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств.

Точное количество комплексов и их стоимость остается неизвестной.

Напомним, что в 2017 году США одобрили поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Примечательно, что администрация Барака Обамы, предыдущего главы Соединенных Штатов Америки, отказывалась поставлять постсоветской республике Javelin.

Отметим, что Вооруженные силы Украины уже владеют несколькими десятками данных ракетных комплексов.