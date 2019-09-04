Посольство РФ в США одобрило выдачу визы американскому сенатору от штата Юта Майку Ли. Также визы для въезда в Россию получили лица, которые планируют сопровождать сенатора в рабочей поездке.
Ранее американская пресса сообщала, что Майк Ли планирует посетить Российскую Федерацию с 5 по 8 сентября. В Москве сенатор запланировал встречу с послом США в России Джоном Хантсманом и представителями правительства. Основной темой для переговоров станет военное и торговое сотрудничество.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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