Американскому сенатору Майку Ли выдали российскую визу

Посольство РФ в США одобрило выдачу визы американскому сенатору от штата Юта Майку Ли. Также визы для въезда в Россию получили лица, которые планируют сопровождать сенатора в рабочей поездке.

Ранее американская пресса сообщала, что Майк Ли планирует посетить Российскую Федерацию с 5 по 8 сентября. В Москве сенатор запланировал встречу с послом США в России Джоном Хантсманом и представителями правительства. Основной темой для переговоров станет военное и торговое сотрудничество.