Финансовые запросы министерств Латвии в 7 раз превысили бюджет-2020

Суммарный объем средств, которые запросили министерства Латвии на 2021 год, составил 953,5 миллионов евро. И все бы ничего, но в государственном бюджете есть только 130 миллионов евро. Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По его словам, кабинету министров придется определить приоритетные направления для финансирования, а также прийти к политическому компромиссу. Кариньш выразил надежду, что до конца недели правительство сможет договорится о том, как эффективно использовать средства государственного бюджета.

В Минфине Латвии опубликовали и другие цифры. Например, объем финансирования, который запросили министерства на 2021 год - 1,82 миллиарда евро. А в 2022 аппетит латвийских госструктур вырастет до 2,14 миллиардов евро.

Если верить макроэкономическому прогнозу, то в 2020 году ВВП Латвии вырастет на 2,8%. Госбюджет получит дополнительные 500 миллионов евро, однако они пойдут на финансирование решений, которые были приняты ранее.